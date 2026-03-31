Stradella pullman di studenti si schianta contro un furgone | 3 ragazzini feriti e 10 coinvolti

A Stradella, nel Pavia, un incidente stradale ha coinvolto un pullman con studenti delle medie e un furgone. Tre ragazzini sono rimasti feriti, mentre altre dieci persone sono state coinvolte nello scontro tra i due veicoli. Non risultano feriti in modo grave, ma sul posto sono intervenuti i soccorsi per le verifiche del caso.

Stradella (Pavia), 31 marzo 2026 - Non risultano feriti in gravi condizion i, ma ci sono comunque 10 persone coinvolte nell' incidente stradale tra più mezzi, tra cui un pullman con a bordo studenti delle medie. È successo poco dopo le 7.30 di oggi, martedì 31 marzo, i n via Trento a Stradella. L’intervento dei soccorsi. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e a diversi mezzi dei soccorsi sanitari. Dalla centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sono infatti state inviate sul posto, in uscita in codice rosso per la riferita gravità della situazione, quattro ambulanze e due auto mediche col rianimatore a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stradella, pullman di studenti si schianta contro un furgone: 3 ragazzini feriti e 10 coinvolti Articoli correlati Leggi anche: Pullman con a bordo studenti delle medie si scontra contro un camioncino a Stradella: 10 feriti Viterbo, pullman pieno di studenti si scontra contro un treno: ci sono feritiPaura in provincia di Viterbo, dove nella mattinata di giovedì 19 marzo intorno alle 8. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Pullman carico di studenti delle medie si schianta contro un camioncino a Stradella; Addio a Nadia Manara ex dipendente comunale; Auto si schianta contro un palo Morto il passeggero di 21 anni; Dorno, 20 alloggi protetti per anziani. Stradella, pullman di studenti si schianta contro un furgone: 3 ragazzini feriti e 10 coinvoltiStradella (Pavia), 31 marzo 2026 - Non risultano feriti in gravi condizioni, ma ci sono comunque 10 persone coinvolte nell'incidente stradale tra più mezzi, tra cui un pullman con a bordo studenti ... ilgiorno.it Ho visitato con piacere la Scuderia Santa Croce a Stradella. È una realtà molto interessante, che consente a piccoli e grandi di entrare in contatto con il cavallo, per attività educative e sociali, oltre che per l’agonismo. Il tutto nel massimo rispetto e con grande c facebook