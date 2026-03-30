Frontale tra uno scuolabus e un'auto a Trivolzio nel Pavese | feriti oltre 10 bimbi delle elementari

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 8.25 lungo la strada provinciale 22 tra Trivolzio e Trovo, nel Pavese, si è verificato un incidente tra uno scuolabus e un'auto. Sul posto sono intervenute le ambulanze, e si registrano più di dieci bambini delle elementari feriti, anche se nessuno in modo grave. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.25 lungo la sp22 tra Trivolzio e Trovo, nel Pavese. Oltre 10 bambini feriti, ma non in modo grave. Critiche invece le condizione dell'automobilista, rimasto incastrato nelle lamiere e estratto dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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