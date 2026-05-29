Un giovane di 17 anni è morto venerdì mattina in un incidente stradale avvenuto a Borgo Baraglia, nel territorio di Umbertide. La vittima si trovava a bordo di una moto quando si è verificato lo schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nella mattinata di venerdì 29 maggio in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Borgo Baraglia, nel territorio comunale di Umbertide, in provincia di Perugia. La vittima è Francesco Giustini, che avrebbe compiuto 18 anni nel prossimo agosto. Il giovane stava percorrendo la strada a bordo della sua motocicletta 125 per rientrare nella frazione di Rancolfo, nel comune di Perugia, dopo aver frequentato le lezioni mattutine. Frequentava il quarto anno del liceo scientifico di Umbertide, dove insegnanti e compagni lo conoscevano bene. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di definizione, Francesco avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si schianta con la moto, tragedia in strada: solo 17 anni! Addio

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Schianto tra un taxi e una moto a Milano, morti due ragazzi: avevano 20 e 23 anni

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