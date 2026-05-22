Muore a 17 anni mentre va a scuola in moto tragedia in strada

Un giovane di 17 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8 in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua moto, in prossimità di una strada frequentata da studenti. L’incidente si è verificato durante il tragitto verso la scuola, coinvolgendo altri veicoli e causando traffico intenso nella zona. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

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