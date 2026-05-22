Muore a 17 anni mentre va a scuola in moto tragedia in strada
Un giovane di 17 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8 in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua moto, in prossimità di una strada frequentata da studenti. L’incidente si è verificato durante il tragitto verso la scuola, coinvolgendo altri veicoli e causando traffico intenso nella zona. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
Perugia, 22 maggio 2026 – Ancora una tragedia della strada. Questa mattina, venerdì 22 maggio, intorno alle 8, uno studente di 17 anni, N.V., residente a San Terenziano (Gualdo Cattaneo), ha perso la vita mentre in sella alla sua moto, un 125, andava verso la scuola a Bastardo. L'incidente è avvenuto in via Villarode, tratto di strada che collega la frazione di Marcellano a Bastardo nel comune di Giano dell’Umbria, in provincia di Perugia. Lo scontro, da una prima ricostruzione frontale in prossimità di una curva, è avvenuto contro un furgone guidato da un operaio di una ditta di Assisi. E’ stato violentissimo. Immediatamente si è alzato in volo l’ elisoccorso Nibbio, ma per il ragazzo, purtroppo, non c’era più nulla da fare; il personale del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che constatare la morte del 17enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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