Nella notte tra lunedì e martedì, una donna di 21 anni è stata arrestata dopo aver lanciato un sasso contro una volante della polizia di Stato durante un controllo di routine in via Buranello. Dopo aver colpito il veicolo, la giovane si è scagliata contro gli agenti, che sono riusciti a fermarla e a procedere con l’arresto. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

Nella notte tra lunedì e martedì, una volante della polizia di Stato, mentre passava per via Buranello durante un controllo del territorio, è stata colpita da un sasso lanciato da una giovane donna. La ragazza, 21 anni, italiana, era visibilmente ubriaca ed era ferma a bordo strada. Gli agenti sono scesi dall'auto e l'hanno identificata ma lei, insoffetente, li ha aggrediti. Portata in questura, ha dato in escandescenze colpendo un agente con la cintura dei pantaloni, strappandogli la maglia e rompendogli gli occhiali, e colpendone un altro al viso. Denunciata per violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose, è stata anche arrestata, in attesa della direttissima odierna. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Lancia pietre contro la volante della polizia, poi si scaglia contro gli agenti: arrestata 21enne

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