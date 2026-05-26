Gli studenti di diverse scuole hanno partecipato alla quindicesima edizione del concorso “Sguardo sulla città”. La competizione, promossa dal Circolo Unione di Manfredonia, ha coinvolto giovani provenienti da vari istituti scolastici. I partecipanti hanno inviato elaborati che riflettono la loro percezione e rappresentazione della città. La premiazione si terrà nelle prossime settimane, con riconoscimenti per i migliori lavori presentati.

La commissione esaminatrice, composta da Loredana e Ada Ferrara, Annarita Falcone, Carlotta Fatone, Lina Troiso e Fabio Di Bari, nella lettura e valutazione dei numerosi lavori pervenuti, tanti da dover applicare il criterio dell'ex equo, ha deciso di premiare, nel corso della cerimonia di premiazione di sabato 23 maggio presso l'auditorium del liceo "Galilei-Moro", tra i tanti partecipanti, tre meritevoli studenti dell'I.I.S.S. "G. Toniolo" di Manfredonia per la realizzazione di lavori di scrittura, poesia e canto. Aurora Falcone, studentessa della classe 3 A Turismo ha partecipato con un elaborato sulla necessità della coesione sociale per l' individuo all' interno della società attuale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Quindicesima edizione del concorso “Sguardo sulla città”

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