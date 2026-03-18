All’A1 Expò da venerdì 20 a domenica 22 marzo c’è la quindicesima edizione del Salone Industria Casearia e Conserviera

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, all’A1 Expò si tiene la quindicesima edizione del Salone Industria Casearia e Conserviera. L’evento si svolge a San Marco Evangelista e si concentra su innovazioni e tecnologie nel settore caseario e conserviero, con la partecipazione di aziende e professionisti del settore. La manifestazione si propone di mostrare le novità legate al Made in Italy in questo comparto.

A San Marco Evangelista la quindicesima edizione del Salone Industria Casearia e Conserviera: innovazione e tecnologie al servizio del Made in Italy. Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 10.00 prende il via, presso il Polo Fieristico A1 Expò, Viale delle Industrie 10 – San Marco Evangelista – Caserta, la quindicesima edizione del Salone Industria Casearia e Conserviera, uno degli appuntamenti più attesi per i professionisti del settore agroalimentare. L’evento si conferma come un’importante vetrina dedicata all’innovazione e alla valorizzazione del Made in Italy attraverso le tecnologie, con un focus particolare sulle soluzioni e sugli impianti applicati alla filiera lattiero-casearia e conserviera, senza esposizione diretta di prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - All’A1 Expò da venerdì 20 a domenica 22 marzo c’è la quindicesima edizione del Salone Industria Casearia e Conserviera Articoli correlati Eventi a Napoli, appuntamenti da non perdere da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro,... Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 20 a domenica 22 febbraioAl Trianon Viviani gli omaggi di Gianluca Guidi a Sinatra e di Maria Letizia Gorga a Dalidà, la mostra Warhol Vs Banksy. Altri aggiornamenti su All'A1 Expò da venerdì 20 a domenica 22... Temi più discussi: Fiera Agricola Caserta, numeri in crescita: all’A1 Expò presenze in aumento del 15%; Fiera Agricola Caserta, successo all’A1 Expò per la XIX edizione - Napoli Village - Quotidiano di; Fiera Agricola Caserta, trionfo di presenze all’A1 Expò: +15% e un settore in grande fermento; Caserta, arte della fotografia: all’A1 Expò tre giorni con Italian Photo Video Print. All’A1 Expò, la quindicesima edizione del Salone Industria Casearia e ConservieraVenerdì 20 marzo 2026 alle ore 10.00 prende il via, presso il Polo Fieristico A1 Expò, Viale delle Industrie 10 - San Marco Evangelista - Caserta, la ... napolivillage.com Fiera Agricola Caserta, trionfo di presenze all’A1 Expò: +15% e un settore in grande fermentoSi è chiusa con un successo di pubblico e di partecipazione la diciannovesima edizione di Fiera Agricola, in scena da giovedì 6 a sabato 8 marzo presso il Polo Fieristico A1 Expò di San Marco Evangeli ... casertaweb.com 'Paestum Expo Motori' al Next dal 20 al 22 marzo - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook