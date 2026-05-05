La rapina in farmacia con un sacchetto in testa e il taser | il video del colpo che ha incastrato un palermitano a Bologna

Nella mattina di ieri, a Bologna, si è verificata una rapina in una farmacia. L'autore del colpo indossava un sacchetto in testa e aveva un taser in mano, utilizzato per intimorire i farmacisti e ottenere l'incasso. Un video registrato dall’interno del negozio ha mostrato i dettagli della scena, contribuendo a identificare il responsabile, un uomo di Palermo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un colpo studiato nei minimi dettagli, con il volto nascosto da una maschera improvvisata e un taser tra le mani per spaventare i farmacisti e farsi consegnare l'incasso. La squadra mobile di Bologna ha arrestato il presunto autore della rapina in una farmacia in zona Foscherara, alle porte del.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate L'uomo che ha rapinato una farmacia con un sacchetto in testa e un taser | VIDEOUn colpo studiato nei minimi dettagli, con il volto nascosto da una maschera improvvisata e un taser tra le mani per spaventare i farmacisti e farsi... Rapina in farmacia: incastrato dal cellulare perso nella fuga e ora il foglio di viaGià fermato dai carabinieri di Aradeo per il colpo avvenuto ai primi di febbraio a Seclì, e finito in carcere, un 39enne di Galatone non potrà più... Contenuti e approfondimenti Rapina in farmacia a Bologna, svolta nelle indagini: un arrestoColpo armato in via della Battaglia, decisivi filmati e perquisizione: un 51enne è stato individuato dalla Squadra Mobile e raggiunto da misura restrittiva dopo settimane di accertamenti ... ilrestodelcarlino.it Bologna, rapina una farmacia coprendosi il volto con una busta di plastica con due fori: arrestatoUn 51enne palermitano è stato arrestato a Bologna per rapina a mano armata in farmacia. Decisive le telecamere e la perquisizione. virgilio.it