Si mette un sacchetto in testa e riga le auto in sosta per vendicarsi della ex moglie a Torino | 78enne denunciato

Notizia in breve

Un uomo di 78 anni ha danneggiato le auto in sosta in un parcheggio di San Raffaele Cimena, tentando di coprire la propria identità con un sacchetto in testa. L’uomo voleva vendicarsi della ex moglie e si è messo in azione più volte, ma ha perso il sacchetto durante uno degli attacchi. La polizia lo ha denunciato. Al momento non sono stati precisati danni o danni specifici alle vetture.