78enne lavora da autista per pagare le medicine della moglie

Un autista di DoorDash di 78 anni lavora ogni giorno per pagare le medicine della moglie. La sua routine quotidiana coinvolge consegne in diverse zone della città, mentre cerca di mantenere un equilibrio tra lavoro e assistenza alla famiglia. La sua storia, ormai diffusa online, ha attirato l’attenzione di molte persone. La sua vita si svolge tra le consegne e la cura della moglie malata.

Un semplice gesto di gentilezza si è trasformato in qualcosa di straordinario per un autista di DoorDash di 78 anni, la cui storia è ormai diventata virale e potrebbe avergli cambiato completamente la vita. Tutto è iniziato quando Brittany Smith, di Manchester, nel Tennessee, ha notato che il padre di sua figlia aveva ordinato da Starbucks per la bambina martedì. “In realtà ero arrabbiata per questo, perché lui ordina spesso da Starbucks per lei, ma noi cerchiamo di farlo più come una ricompensa, e questa era la terza volta che lui ordinava per lei in una settimana”, ha detto Brittany a The Independent. Quando ha controllato il suo campanello Ring, è rimasta sorpresa nel vedere un “vecchio signore che saliva le scale” per consegnare l’ordine di Starbucks di sua figlia. 🔗 Leggi su Newsner.it

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