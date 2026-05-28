Durante il match a Parigi, Jannik Sinner ha avuto un improvviso crollo fisico e mentale contro Juan Manuel Cerundolo. L'allenatore ha urlato una frase che ha spiegato la situazione, mentre il giocatore ha mostrato segni di affaticamento. L'incontro si è svolto sul Centrale del Roland Garros, evidenziando un momento di grande difficoltà per il tennista italiano. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo all'incidente o alle condizioni del giocatore.

Nel cuore del Centrale del Roland Garros si è consumato un momento di grande difficoltà per Jannik Sinner, il quale ha subito un improvviso crollo fisico e mentale durante il suo incontro contro Juan Manuel Cerundolo. Una frase urlata dal suo allenatore Simone Vagnozzi nel quarto set ha messo in luce le difficoltà che hanno travolto il numero uno del mondo, tra calore intenso e un malore che ha compromesso la sua lucidità e prestazione. Dominio iniziale e improvviso cedimento. La partita ha visto Sinner guidare con autorità fino alla metà del terzo set, con un punteggio di 6-3, 6-2 e 5-1, segno di un controllo netto sulla sfida. Tuttavia, il match ha subito un drastico ribaltamento: l’azzurro ha perso sedici punti consecutivi, mostrando evidenti segni di affaticamento e difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Jannik Sinner, dramma a Parigi: la frase urlata da Vagnozzi che spiega tutto

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Jannik Sinner, dramma a Parigi: la frase urlata da Vagnozzi nel quarto set spiega tuttoDurante il quarto set del suo match a Parigi, l'allenatore di Sinner ha gridato una frase che ha attirato l'attenzione.

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