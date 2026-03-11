Due adulti sono stati condannati per aver adescato una ragazzina su Roblox, un popolare videogioco online. I due, approfittando della piattaforma, hanno ricattato la minore chiedendole foto e video a sfondo sessuale, costringendola a inviarli per diversi mesi. La vicenda ha portato al procedimento giudiziario contro i responsabili.

Adescata in un videogioco online frequentato da milioni di ragazzi, poi ricattata e costretta per mesi a inviare foto e video a sfondo sessuale. Si è concluso con quattro condanne il processo davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma per la vicenda di una tredicenne della provincia di Viterbo finita nella rete di alcuni uomini che l’avevano contattata su internet. I quattro pedofili erano stati arrestati nel dicembre del 2024. Il giudice ha inflitto complessivamente 30 anni di carcere per violenza sessuale pluriaggravata. Alla sbarra c’erano un 23enne di Torino, un 26enne di Rignano Flaminio, un 33enne di Napoli e un medico 44enne di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Condannati i pedofili che adescarono una ragazzina su Roblox e la ricattavano chiedendo foto e video

