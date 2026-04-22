adescano online una ragazzina under 14 indagati anche a firenze

Quattro uomini tra i 25 e i 50 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di aver contattato tramite internet una ragazza di meno di 14 anni. Secondo quanto emerso, i soggetti avrebbero avviato conversazioni con la minore a sfondo sessuale, inducendola a produrre e inviare foto e video di carattere intimo. L’indagine, condotta dalle forze dell’ordine, riguarda anche altre città.

Firenze, 22 aprile 2026 – Sei uomini tra i 25 e i 50 anni sono accusati di aver contattato online una ragazzina di meno di 14 anni, instaurando conversazioni a sfondo sessuale e inducendola a produrre e inviare materiale fotografico e video intimi. I sei sono residenti fra Bologna, Firenze e Catania, sono indagati per produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori online. La Polizia di Bologna ha eseguito una serie di decreti di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti dei sei uomini. L'indagine è scaturita dalla denuncia presentata dai genitori affidatari della giovane vittima. Le perquisizioni a...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Sei uomini, tra i 25 e i 50 anni, residenti fra Bologna, Firenze e Catania, sono indagati per produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori online. x.com

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