La coach del Siena Fc femminile ha annunciato che l’annata si è conclusa con la vittoria del campionato. Ha anche sottolineato che, partendo da zero, è stato possibile avviare un progetto che si spera possa durare nel tempo. La stagione è stata definita come “bella” e caratterizzata da un progresso nel percorso delle atlete, con i risultati che hanno rafforzato la fiducia nel futuro del settore.

“E’ stata una bella annata, in cui abbiamo vinto il campionato, ma soprattutto in cui, da zero, siamo riuscite a mettere il primo tassello di un progetto che durerà, speriamo, nel tempo" a parlare la coach del Siena Fc femminile, Elena Proserpio Marchetti (nella foto). "Siamo cresciute giorno per giorno – ha spiegato –, abbiamo costruito uno spogliatoio ancor prima che una squadra vincente. Abbiamo avuto anche momenti di difficoltà, ai quale le ragazze hanno reagito rimanendo unite, senza mollare. Ne sono orgogliosa". Il prossimo campionato sarà di Eccellenza. "Lo affronteremo con piglio e con coraggio, cercando di proporre un calcio propositivo, bello da vedere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore femminile. La felicità di coach Proserpio Marchetti : "Una bella annata. Cresciute nel tempo»

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