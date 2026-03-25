Calcio femminile Le ragazze di coach Proserpio Marchetti guidano la classifica di Promozione
Le squadre femminili di calcio continuano a disputare le partite del campionato di Promozione. La formazione guidata da coach Proserpio Marchetti si trova al primo posto in classifica, dopo aver ottenuto risultati positivi nelle ultime giornate. La squadra ha mostrato continuità e consolidato la propria posizione in cima alla graduatoria. Le partite successive saranno decisive per definire la classifica finale del torneo.
Prosegue inarrestabile la marcia del Siena Fc femminile. Le ragazze di coach Proserpio Marchetti, nello scorso fine settimana, hanno battuto con un perentorio 7-1 il San Vitale Candia e adesso guidano la classifica del campionato di Promozione con 9 punti di vantaggio sul Firenze City Sud, seconda forza del torneo e 10 dal Tegoleto, terzo. A decidere il match le reti di capitan Ferrandi, autrice di una tripletta, Ovefelt, Tordini, Calosi e Cavallini. A quattro giornate dal termine della stagione, per le ragazze della Robur, la promozione matematica (staccano il pass per l’ Eccellenza le prime due squadre classificate, chi termina dal terzo al sesto posto accede ai play off, mentre non sono previste retrocessioni) è ormai a un passo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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