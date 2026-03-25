Calcio femminile Le ragazze di coach Proserpio Marchetti guidano la classifica di Promozione

Le squadre femminili di calcio continuano a disputare le partite del campionato di Promozione. La formazione guidata da coach Proserpio Marchetti si trova al primo posto in classifica, dopo aver ottenuto risultati positivi nelle ultime giornate. La squadra ha mostrato continuità e consolidato la propria posizione in cima alla graduatoria. Le partite successive saranno decisive per definire la classifica finale del torneo.