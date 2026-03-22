Giano bifronte. L’Orvietana, avversaria, oggi, del Tau, al "Comunale" di Altopascio, alle 14.30 (per l’ultima volta, visto che, nel prossimo fine settimana, ritorna l’ora legale), nelle ultime tre gare casalinghe ha sempre perso (con Seravezza, Montevarchi e Camaiore), ma ha impressionato in trasferta, con il pareggio di Foligno e, addirittura, il successo sul campo della capolista Grosseto. In trasferta i giallorossi della provincia di Terni non perdono dall’1-5 di Siena dell’11 gennaio scorso. Gli umbri sono al quint’ultimo posto, sesto peggior attacco e sesta peggior difesa, in piena zona play-out. Anche se la salvezza diretta è distante solo tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D" - Girone "E". Maraia: "Tau, svegliati!"

Articoli correlati

Leggi anche: Serie "D" - Girone "E". Maraia: "Tau, rivincere"

Leggi anche: Serie "D" - Girone "E". Maraia: "Tau, stai attento"

Aggiornamenti e notizie su Serie D Girone E Maraia Tau svegliati

Temi più discussi: Tabellino partita Poggibonsi vs Seravezza Pozzi Calcio; Tabellino partita San Donato Tavarnelle vs Orvietana Calcio; Tabellino partita Seravezza Pozzi Calcio vs Camaiore Calcio; Tabellino partita Ghiviborgo VDS vs Vivi Altotevere Sansepolcro.

Serie D, come cambia la classifica dopo Reggina-AcirealeReggina-Acireale 0-1. Questo il risultato dell’anticipo del girone I di Serie D. I granata di Cozza passano al 93? con Kean. Dal Granillo solo fischi e delusione: con il risultato odierno gli amaranto ... strettoweb.com

Castellanzese a Pavia: sfida equilibrata!CASTELLANZA - Tutto pronto per la sfida tra Pavia e Castellanzese, valida per l’11ª giornata di ritorno del girone B di Serie D. Un confronto che si ... sportlegnano.it

’ @SDBVolley Serie A1 Tigotà | Semifinale, Gara 2 Ore 15.00 Allianz Cloud, Milano Diretta @RaiSport | VBTV Match sponsor CONTECO Check #TrueLove #ShareTheLove x.com

Arriva in libreria il sesto romanzo della serie di culto #Outlander in una preziosa edizione arricchita di mappe e genealogie. 1772. Nel North Carolina, alla vigilia della Rivoluzione americana, la situazione è sempre più tesa e il governatore Josiah Martin chied facebook