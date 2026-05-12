Serie D - Girone E | il bilancio della stagione Maraia | Il Tau è stato un gruppo stratosferico

La stagione è ufficialmente terminata. Cade ancora il Tau con il Seravezza che era passato al "Comunale" anche due stagioni fa, mentre, in regular season, era terminata 2-2. Stavolta i versiliesi si sono imposti nella semifinale play-off, con un gol per tempo di Sava. Si ferma in semifinale, dunque, il cammino del Tau nella post season. Nel 2024-2025, dopo il blitz con il Lentigione, arrivò la finale, poi persa contro il Ravenna che si guadagnò la "C", ma per la vittoria in Coppa Italia. Per la terza volta consecutiva c’è stata la qualificazione ai play-off, ma, in questo campionato, c’è da registrare, comunque, la ciliegina sulla torta. Mai, infatti, gli amaranto erano arrivati al secondo posto in serie "D".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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