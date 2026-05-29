serie c savoia ufficializzato il nuovo direttore sportivo

Il nuovo direttore sportivo è stato ufficializzato dal Savoia, segnando un passo importante per la squadra in vista della prossima stagione di Serie C. La società ha comunicato la nomina senza ulteriori dettagli, mentre si prepara a comporre l’organigramma per gli impegni futuri. La squadra è pronta a partire con il nuovo staff, con l’obiettivo di affrontare il campionato che si avvicina.

Tempo di lettura: 2 minuti Inizia a delinearsi l’organigramma del Savoia in vista della prossima stagione che vedrà gli oplontini ai nastri di partenza della serie C. Chiuso il rapporto con l’ormai ex diesse Antonio Mazzei e con mister Raimondo Catalano, protagonisti della vittoria del torneo di serie D, il presidente Nazario Matachione ha già riempito la prima casella affidando a Davide Mignemi il ruolo di direttore sportivo. “Il Savoia 1908 FC – si legge nella nota – comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Davide Mignemi. Classe 1980, dirigente giovane ma già affermato nel panorama calcistico nazionale, Mignemi ha costruito il proprio percorso professionale distinguendosi per competenza, programmazione e capacità di valorizzazione tecnica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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