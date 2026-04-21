Leonardo Gabbanini nuovo direttore sportivo del Pisa è ufficiale! Scelto lui per sostituire Vaira il comunicato

Il Pisa ha annunciato ufficialmente la nomina di Leonardo Gabbanini come nuovo direttore sportivo attraverso il proprio sito ufficiale. La scelta arriva in sostituzione di Davide Vaira, che ha lasciato l’incarico. La società ha pubblicato un comunicato per confermare il cambio di ruolo e l’ingresso di Gabbanini nello staff. La decisione è stata resa nota in seguito alla separazione dall’ex direttore sportivo.

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