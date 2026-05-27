La Roma accelera per il nuovo direttore sportivo | Tony D’Amico ha campo libero dopo il ribaltone in casa Milan

Notizia in breve

La Roma sta lavorando per ufficializzare il nuovo direttore sportivo, con Tony D’Amico come possibile scelta. Dopo il cambio di gestione in casa Milan, il club ha deciso di accelerare sui nomi per completare l’organigramma. La società ha già avviato le trattative e si aspetta di ufficializzare il nuovo incarico nelle prossime settimane. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali o tempistiche precise.