La Roma accelera per il nuovo direttore sportivo | Tony D’Amico ha campo libero dopo il ribaltone in casa Milan
La Roma sta lavorando per ufficializzare il nuovo direttore sportivo, con Tony D’Amico come possibile scelta. Dopo il cambio di gestione in casa Milan, il club ha deciso di accelerare sui nomi per completare l’organigramma. La società ha già avviato le trattative e si aspetta di ufficializzare il nuovo incarico nelle prossime settimane. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali o tempistiche precise.
La Roma si appresta a definire l’organigramma dirigenziale per la prossima stagione con l’imminente ingaggio di Tony D’Amico nel ruolo di nuovo direttore sportivo, un’operazione sbloccata in modo definitivo nelle ultime ore dopo che l’allontanamento dell’amministratore delegato Giorgio Furlani dal Milan ha rimosso la concorrenza rossonera sul dirigente. Come rivelato in un approfondimento pubblicato dal quotidiano Il Messaggero, la proprietà statunitense del club capitolino ha individuato nel dirigente dell’ Atalanta, classe 1980 ed ex centrocampista, il profilo ideale per avviare la costruzione di un organico da Champions League che possa permettere all’allenatore Gian Piero Gasperini di essere maggiormente competitivo in campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
La ROMA sceglie il DIRETTORE SPORTIVO: DUE NOMI in LISTA!
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