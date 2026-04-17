A Melbourne, Harry e Meghan sono arrivati per una visita che ha attirato molta attenzione. La coppia ha partecipato a eventi pubblici e incontri con diverse associazioni, senza seguire le consuete formalità ufficiali. Durante la settimana, hanno incontrato rappresentanti di varie organizzazioni e sono stati coinvolti in iniziative di beneficenza. La loro presenza ha suscitato reazioni diverse tra la popolazione locale e i media.

Melbourne sta vivendo una settimana fuori dal comune, segnata dalla presenza di Harry e Meghan che, lontano dai protocolli rigidi della corona, stanno tracciando un nuovo percorso tra impegno sociale e opportunità commerciali in Australia. Il tour, iniziato martedì con un arrivo discreto dopo il volo intercontinentale da Los Angeles, ha la coppia alternare momenti di profonda commozione emotiva a partecipazione ad eventi mediatici di grande impatto. Tra i corridoi del Royal Children’s Hospital: l’incontro che ha toccato il cuore di Harry. L’atmosfera si è fatta densa di emozione durante la prima tappa ufficiale presso il Royal Children’s Hospital di Melbourne, una struttura che porta con sé un legame storico indissolubile per il duca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Harry e Meghan a Melbourne: tra emozioni e legami con la Corona

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