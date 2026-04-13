' Un amore socialista' Piefrancesco De Robertis presenta il suo primo romanzo
Mercoledì 15 alle ore 17.30, presso la libreria Libraccio di Ferrara, si terrà la presentazione del primo romanzo di Piefrancesco De Robertis intitolato
Mercoledì 15 (ore 17.30), presso la libreria Libraccio di Ferrara, Piefrancesco De Robertis presenta 'Un amore socialista'. Un romanzo appassionante dedicato alla vita, al sodalizio politico e personale, e alla storia d’amore tra due figure straordinarie del Novecento che meritano di non essere.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
"La figlia della spagnola", Giulia Paola Di Nicola presenta il suo romanzo d'esordio alla libreria De LucaSi intitola “La figlia della Spagnola” ed è il romanzo d0sordio di Giulia Paola Di Nicola, saggista e docente universitaria di sociologia.
Matteo Cavezzali presenta il suo romanzo "I fratelli meraviglia"Mercoledì 28 gennaio, alle 17:30, lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali presenterà il suo ultimo romanzo “I fratelli meraviglia” (Mondadori, 2026)...