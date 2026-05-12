Canile sequestrato per motivi igienico-sanitari e gestione illecita dei rifiuti | una denuncia
A Brindisi, un canile è stato sequestrato a causa di irregolarità igienico-sanitarie e gestione illecita dei rifiuti. Nonostante un'ordinanza emessa dal Comune, le attività all’interno della struttura continuavano senza autorizzazione. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità, che hanno disposto il sequestro dell’area. Nessuna persona è stata ancora accusata formalmente, ma sono in corso accertamenti.
BRINDISI - Le attività di un canile stavano proseguendo nonostante il divieto espresso dal Comune di Brindisi tramite un'ordinanza. E così la Guardia di Finanza ha provveduto a sequestrare lo spazio, ampio 5.690 metri quadrati, per motivi igienico-sanitari e gestione illecita dei rifiuti.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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