A Torremaggiore, le autorità hanno sequestrato un impianto di rifiuti dopo aver riscontrato che circa 7.000 tonnellate di materiali erano stoccate in modo non conforme alle norme di sicurezza e gestione. Durante le ispezioni, sono state riscontrate gravi irregolarità che hanno portato al sequestro dell’impianto. Le forze dell’ordine hanno agito per tutelare l’ambiente e verificare le responsabilità.

È stato disposto il sequestro preventivo dell’impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi situato nella zona artigianale di Torremaggiore. L’operazione, coordinata dalla Procura di Foggia, è stata eseguita dai militari del N.O.E. di Bari a seguito di un’ispezione che ha portato alla luce gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti e violazioni delle prescrizioni autorizzative. Le indagini e il sequestro dell’impianto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata su disposizione della Procura di Foggia, che ha ordinato un’ispezione approfondita presso il sito aziendale di Torremaggiore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Torremaggiore, sequestrato impianto di rifiuti per gestione illecita: stoccate 7.000 tonnellate fuori norma

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