Sequestrato il ristorante Nuovo Gusto alla Magliana | discoteca abusiva e piatti vicini al bagno
Durante un intervento congiunto di polizia locale e di Stato, è stato sequestrato il ristorante Nuovo Gusto alla Magliana, che si estende su 400 metri quadrati. All’interno, sono stati riscontrati locali destinati a una discoteca abusiva e piatti posizionati vicino ai bagni. Il gestore dell’attività è stato denunciato.
Blitz di polizia locale e polizia di Stato nel ristorante Nuovo Gusto alla Magliana. Sequestrata una struttura di 400 metri quadrati, denunciato il gestore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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