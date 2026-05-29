Sequestrato il ristorante Nuovo Gusto alla Magliana | discoteca abusiva e piatti vicini al bagno

Notizia in breve

Durante un intervento congiunto di polizia locale e di Stato, è stato sequestrato il ristorante Nuovo Gusto alla Magliana, che si estende su 400 metri quadrati. All’interno, sono stati riscontrati locali destinati a una discoteca abusiva e piatti posizionati vicino ai bagni. Il gestore dell’attività è stato denunciato.