Discoteca abusiva a piazza del Popolo | 130 persone che ballano nel ristorante Santana sequestrato

Durante un intervento nel centro della città, le forze dell’ordine hanno scoperto un locale che operava senza autorizzazioni in una zona molto frequentata. All’interno, erano presenti circa 130 persone che ballavano, mentre gli agenti hanno riscontrato irregolarità relative alle norme di sicurezza e alle strutture del locale. Il locale è stato immediatamente sequestrato, e sono state avviate le procedure legali previste per questo tipo di violazioni.

Blitz della polizia nel locale del centro: 130 persone a ballare, irregolarità su sicurezza e strutture. Sequestrato il ristorante Santana che ospitava gli show del piano bar Zazà.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma, la cena si trasforma in una discoteca abusiva con 130 persone. Sigilli a un localeUna cena spettacolo pubblicizzata sui social che, all'atto pratico, si trasformava in una serata in discoteca senza alcuna licenza. Discoteca "abusiva" e uscite d'emergenza ostruite: sequestrato locale a San LorenzoUscite di emergenza ostruite, impianti elettrici fatiscenti e discoteca “abusiva”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, la cena si trasforma in una discoteca abusiva con 130 persone. Sigilli a un locale; Movida fuorilegge a Crotone: ristorante trasformato in discoteca abusiva, chiusura definitiva; Locale trasformato in discoteca abusiva, a Crotone la disposta la chiusura; Locali e sicurezza: chiusa discoteca abusiva e un arresto domiciliare. Sequestrata discoteca abusiva nel centro di Roma, stop a serata con 130 personeEra pubblicizzata come un elegante 'dinner show' la serata organizzata da un locale del centro storico della Capitale, di fatto trasformato in una discoteca abusiva. (ANSA) ... ansa.it «Santana-Zazà» aapiazza del Popolo, discoteca non autorizzata nel ristorante: scatta il sequestroIntervento della polizia amministrativa della Questura nel locale in via della Penna: all'arrivo degli agenti c'erano 130 clienti che ballavano in una discoteca senza permessi. Le docce dei dipendenti ... roma.corriere.it Roma , sequestrata una discoteca abusiva nel centro storico - facebook.com facebook Finita la cena si ballava, sigilli al Santana Zazzà: la discoteca in centro era abusiva roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com