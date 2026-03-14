Discoteca abusiva e uscite d' emergenza ostruite | sequestrato locale a San Lorenzo

Una discoteca ubicata a San Lorenzo è stata sequestrata dalla polizia di Stato a causa di irregolarità. Il locale è risultato abusivo e presentava uscite di emergenza ostruite, oltre a impianti elettrici in cattivo stato. Le autorità hanno deciso di chiudere e mettere sotto sequestro l’intera struttura, riscontrando diverse irregolarità durante i controlli.

Uscite di emergenza ostruite, impianti elettrici fatiscenti e discoteca “abusiva”. Questi, e non solo, i motivi che hanno portato alla chiusura e il sequestro di un locale a San Lorenzo, da parte della polizia di Stato. Durante i controlli degli agenti della divisione amministrativa della Questura, sono emerse numerose irregolarità: la prima, quella sullo svolgimento di intrattenimento danzante. L'evento era intestato a una persona diversa rispetto a chi aveva organizzato la serata. Non essendo conforme alle prescrizioni, era di fatto “abusiva”. E ancora: gli agenti hanno potuto constatare che una delle uscite di emergenza del locale era inutilizzabile per un avvallamento del terreno che impediva l'apertura della porta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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