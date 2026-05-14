Roma | sequestrati oltre 5.800 prodotti contraffatti a Monterotondo denunciato commerciante

A Monterotondo, in provincia di Roma, le forze di polizia hanno sequestrato più di 5.800 prodotti contraffatti e hanno denunciato un commerciante. L’intervento è stato condotto dai finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Roma, che hanno portato a termine le operazioni di sequestro e identificato il soggetto coinvolto nella vendita illegale.

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Sequestrati oltre 5.800 prodotti contraffatti a Monterotondo, in provincia di Roma, e denunciato un commerciante: è questo il bilancio dell’attività condotta dai finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Roma. Questa operazione rientra nel dispositivo di presidio permanente del territorio, finalizzato al contrasto della contraffazione e alla tutela della sicurezza dei consumatori. I militari hanno portato a termine un sequestro di 5.868 articoli recanti marchi contraffatti. Dettagli dell’Operazione di Sequestro. L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Monterotondo, ha permesso di intercettare un ingente quantitativo di merce illegale pronta per essere immessa sul mercato.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: sequestrati oltre 5.800 prodotti contraffatti a Monterotondo, denunciato commerciante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate VIDEO | Sequestrati 2.000 prodotti contraffatti alla "fera o luni": denunciato ambulanteI prodotti riproducevano modelli registrati e marchi noti, tra cui Apple, JBL, Stitch, Super Mario, Pokémon, Nike, Adidas, Gucci e Louis Vuitton La... Lotta ai prodotti contraffatti: oltre cento capi di abbigliamento sequestrati dalla Finanza al mercatoCastelfiorentino (Firenze), 1 maggio 2026 – Un’operazione della guardia di finanza di Castelfiorentino ha portato nei giorni scorsi al sequestro di... Temi più discussi: Roma, pesce scaduto e senza tracciabilità: sequestrate oltre 5 tonnellate di prodotto ittico; Un laboratorio all'Infernetto per stoccare hashish e cocaina, sequestrati 1,5 quintali di droga; Maxi sequestro di sigarette di contrabbando: oltre mezzo milione di pacchetti pronti alla vendita; Roma, Tor Bella Monaca nella rete dei controlli della Polizia finoscono 5 pusher, sequestrati 14 veicoli abbandonati. #GdiF #Roma. Sequestrati oltre 5 mln € per autoriciclaggio. Società fittizie utilizzate al fine di occultare e reimpiegare proventi illeciti. 17 società interdette e 5 persone arrestate durante le indagini. #NoiConVoi #informareperonoscere #lottaalriciclaggio x.com Monterotondo – Sequestrati oltre 5mila prodotti contraffatti: denunciato un commercianteNel dettaglio, durante i controlli sono state trovate oltre 4mila batterie riportanti il marchio falso Duracell e circa 1.500 portachiavi con loghi contraffatti ... etrurianews.it Monterotondo. Sequestrati oltre 5.800 prodotti contraffatti: denunciato commercianteNewTuscia – MONTEROTONDO – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito del dispositivo di presidio permanente del territorio finalizzato al contrasto della contr ... newtuscia.it