La Guardia di Finanza ha sequestrato a Prato circa 60.000 accessori contraffatti destinati all’abbigliamento, con un valore stimato attorno ai 700.000 euro sul mercato. L’intervento è stato eseguito in un’azienda, come riportato dalla Procura locale in una nota ufficiale. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo volta a contrastare la vendita di prodotti non autorizzati e privi di marchi di sicurezza.

PRATO – La Guardia di Finanza – come spiega la Procura di Prato in una nota – è intervenuta in un’azienda del pronto moda a Prato, scoprendo semilavorati e prodotti finiti che riproducevano fedelmente i loghi di alcuni noti brand di moda tra cui Miu Miu, Gucci e Chanpions League: in totale sono stati sequestrati circa 60.000 accessori per l’abbigliamento tra fibbie, spille e altra oggettistica e 5.000 metri lineari di tessuto contraffatto con logo Gucci. La Procura spiega che gli articoli sequestrati, se immessi sul mercato, “avrebbero permesso un illecito profitto di circa 700.000 euro”. I reati, per cui la magistratura procede, sono introduzione e commercio di prodotti con segni distintivi falsi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: sequestrati 60mila accessori contraffatti per l’abbigliamento. Valore stimato sul mercato circa 700mila euro

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