Sequestrate 26 tonnellate di prodotti ittici nel Nord Italia | gamberi tonno rosso e percebes non tracciati

Durante 89 controlli effettuati in Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, la Guardia Costiera ha sequestrato 26 tonnellate di prodotti ittici tra cui gamberi, tonno rosso e percebes, tutti privi di tracciabilità. Sono state inoltre emesse 13 sanzioni per un importo complessivo superiore a 40mila euro.

Nel corso di 89 controlli in Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, la Guardia Costiera ha elevato 13 sanzioni per oltre 40mila euro. Le violazioni riguardavano soprattutto etichettatura e tracciabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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