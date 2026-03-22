Prodotti ittici | sequestrate 26 tonnellate | ispezioni anche a Bergamo

I CONTROLLI. Gli ispettori hanno controllato anche un negozio etnico di Bergamo attraverso cui sono risaliti a un fornitore di prodotti ittici nel Vicentino. La Guardia Costiera ha sequestrato, nell’ambito di 89 ispezioni, circa 26 tonnellate di prodotti ittici non in regola con le norme in materia di etichettatura e tracciabilità, che hanno portato ad elevare 13 sanzioni amministrative per un totale di circa 40.000 euro. Le ispezioni hanno interessato il Veneto, la Lombardia orientale, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, e la provincia di Pordenone. Gli ispettori hanno controllato anche un negozio etnico di Bergamo attraverso cui sono risaliti a un fornitore di prodotti ittici nel Vicentino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Gli ispettori hanno controllato anche un negozio etnico di Bergamo attraverso cui sono risaliti a un fornitore di prodotti ittici nel Vicentino. facebook

Sequestrate 26 tonnellate prodotti ittici in 89 ispezioni. Controlli Guardia Costiera tra Veneto, Lombardia, Friuli V.G. e Trentino A.A. #ANSA x.com