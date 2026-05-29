Senza telefono né internet da 20 giorni

Da venti giorni, l’utente non ha linea telefonica né connessione internet. La mancanza di servizi ha portato a una riduzione del 75 per cento delle attività lavorative. Ha affidato la situazione a un avvocato per cercare una soluzione. La connessione assente ha influito significativamente sulle sue operazioni quotidiane, rendendo difficile comunicare e svolgere le attività previste.

"Siamo senza linea telefonica né internet da venti giorni. Per me vuol dire ridurre del 75 per cento la mia attività, ho dato tutto in mano al mio avvocato per vedere se si sblocca qualcosa". Paolo Campanielli (foto), titolare della Nettuno Informatica, in via Emilia Ponente 248F, lancia questo appello per un disservizio che sta colpendo il suo negozio "e lo Spritz Café, a pochi passi dalla mia attività – precisa –. E anche il suo proprietario sollecita ogni giorno i nostri gestori, perché a loro ci dobbiamo riferire". All’altezza dei due negozi c’è il cantiere del tram (siamo davanti alla svolta per via Triumvirato), lavori in corso e " Tim, il gestore a cui mi riferisco, ha parlato di un guasto molto in profondità, e che necessiterà tempi non brevi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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NIENTE TELEFONO per 3 GIORNI DI FILA! (sono impazzita!)

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