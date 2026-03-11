Da giorni, la Russia si trova senza connessione internet, e il blackout ha suscitato molte domande. Il governo di Mosca ha dichiarato che le restrizioni sulle reti mobili continueranno finché sarà considerato necessario per la sicurezza dei cittadini. La situazione ha causato disservizi e preoccupazioni tra gli utenti, mentre le autorità mantengono il silenzio su eventuali dettagli tecnici o cause specifiche.

Le restrizioni sulle reti mobili decise da Mosca dureranno «tutto il tempo necessario per garantire la sicurezza dei cittadini». Queste le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, alla domanda dei giornalisti che hanno chiesto per quanto ancora dureranno le inibizioni dei sistemi web in Russia. Secondo lui, i cittadini sarebbero consapevoli del fatto che queste misure siano state scelte per finalità che hanno a che vedere con un bene superiore. «Penso che i russi non possano dubitare che la priorità principale sia garantire la sicurezza – ha evidenziato -. Ripeto ancora una volta, tutto è in stretta conformità con la legislazione vigente». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Russia da giorni senza internet, è giallo sul blackout. Il Cremlino: «È per la sicurezza dei cittadini»

Articoli correlati

Leggi anche: Anatomia di un blackout: l’Iran è senza internet (e non è una novità)

Da due giorni l’Iran è di nuovo senza internetDa due giorni, ovvero dall’inizio del conflitto con Stati Uniti e Israele, l’Iran è senza internet.

Una raccolta di contenuti su Russia da giorni senza internet è...

Discussioni sull' argomento Biennale Arte senza censura con 99 nazioni. Ritorna il padiglione della Russia; Fragilità strutturale La guerra in Iran non può risollevare l’economia disastrata della Russia (ma forse Trump sì); Biennale di Venezia, 22 ministri europei scrivono: Stop alla partecipazione della Russia. E la Ue minaccia il taglio dei fondi; La Cina può sopportare la chiusura di Hormuz per mesi, e senza grandi vantaggi per la Russia.

Il ritorno di Russia e Bielorussia alla Biennale di Venezia diventa un caso e spinge i ministri degli Esteri e della Cultura di 22 Paesi europei a firmare una lettera aperta al presidente Pietrangelo Buttafuoco affinché escluda Mosca e Minsk dall’Esposizione inter - facebook.com facebook

Guerra Ucraina – Russia, news.Zelensky: “Usa chiesto aiuto per proteggersi da droni Iran” x.com