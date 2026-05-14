Paese senza linea fissa e internet | Da giorni è impossibile lavorare

Da venerdì, il paese di Rometta lungo la statale 63 del Passo del Cerreto non ha più linea telefonica fissa né connessione internet. Questa interruzione riguarda sia le utenze domestiche che quelle commerciali, rendendo difficile comunicare o svolgere attività lavorative. La mancanza di servizi ha interessato tutta la comunità locale, che si trova senza collegamenti telefonici e di rete da diversi giorni.

Per lavori di rifacimento della linea telefonica è dallo scorso venerdì che il paese di Rometta lungo la statale 63 del Passo del Cerreto è privo della linea fissa e di internet. Un grande disagio per tutti, soprattutto per le attività commerciali che operano in zona. Emblematico il caso della edicola-ricevitoria ’Canalini’, i cui titolari sono ormai giunti al limite della sopportazione. "Qui i clienti, non solo vengono per la ricevitoria del Lotto e di tutto quanto concerne il settore dei giochi connessi ma si fermano per pagare bollette, fare bonifici; inoltre vendiamo biglietti per gli autobus e per i treni regionali delle Ferrovie dello Stato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Internet senza linea fissa: Cos’è e Come Funziona Internet senza Fili

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