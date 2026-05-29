Un’auto senza patente e assicurazione ha travolto uno scuolabus, ferendo 14 bambini. Il conducente non ha rispettato lo stop e ha centrato il bus. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i bambini in ospedale per accertamenti. La vettura coinvolta è stata sequestrata. La polizia sta verificando le circostanze dell’incidente.

Un grave incidente stradale è avvenuto nella giornata di venerdì 29 maggio intorno alle 14:30 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove uno scuolabus si è ribaltato dopo l'impatto con un’autovettura. Il bilancio provvisorio parla di 19 feriti, 14 bambini e 5 adulti, compresi l'autista dello scuolabus, due docenti e due assistenti. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Senza patente né assicurazione centra lo scuolabus, 14 bambini feriti

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