Un diciottenne è stato fermato dalla Polizia Locale a Basiglio mentre guidava un ciclomotore elettrico privo di patente, assicurazione e targa rimossa. Durante i controlli serali straordinari, l’uomo è stato multato con una sanzione di 4.200 euro. Il veicolo è stato sequestrato.

Basiglio, 29 maggio 2026 - Viaggiava su un ciclomotore elettrico senza patente, senza assicurazione e con la targa rimossa: un diciottenne è stato intercettato e sanzionato dalla Polizia Locale nell’ambito dei pattugliamenti serali straordinari. L’operazione è scattata nei pressi della rotatoria tra via Romano ViscontiSP122 e via Manzoni. La pattuglia sul campo, composta da due agenti e dal comandante Ettore Tripodi, ha notato il ciclomotore privo di targa e ha intimato l’alt al conducente, residente a Rozzano. I successivi accertamenti, coordinati in tempo reale con la centrale operativa della Polizia Locale – che ha supportato la pattuglia sia nelle verifiche sia nella redazione degli atti – hanno fatto emergere il quadro delle irregolarità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Senza patente, assicurazione e targa su un ciclomotore a Basiglio: multa da 4.200 euro a un 18enne

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