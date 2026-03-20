Guida senza patente un veicolo non suo non revisionato | multa di 5.500 euro

A Fara Gera d’Adda, una persona è stata multata di 5.500 euro dopo aver guidato una Ford Fiesta non di sua proprietà, priva di patente valida e senza aver effettuato la revisione del veicolo. La polizia ha fermato l’automobilista durante un controllo stradale e ha constatato le irregolarità del veicolo e dell’utente. La vettura è risultata sprovvista di revisione e il conducente senza patente idonea.

Fara Gera d’Adda. Guidava una vettura non di proprietà, una Ford Fiesta, senza patente valida e senza revisione. Nei giorni scorsi un 21enne di origini egiziane è stato fermato in via Locatelli, nel centro del paese. Oltre alla multa di 5.500 euro, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo di tre mesi e a una sanzione aggiuntiva di 170 euro per mancata revisione. Anche il proprietario dell’auto ha ricevuto una sanzione accessoria di alcune centinaia di euro. L’intervento, messo a punto dagli agenti Miele e Urciolo, coordinati dal comandante Luca Ubbiali, rientra nei controlli ordinari e straordinari della polizia locale sul territorio, intensificati negli ultimi giorni per garantire sicurezza stradale e rispetto delle norme nel centro del paese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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