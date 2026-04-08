Senza patente e targa falsa | multa da 6mila euro al motociclista

Un motociclista è stato fermato dalla Polizia Municipale vicino a via Diaz. Durante i controlli, è stato riscontrato che non aveva la patente e che il veicolo aveva una targa falsa. Per questa ragione, gli sono state applicate sanzioni per un totale di circa 6 mila euro. Le forze dell’ordine hanno proceduto con le verifiche e le relative multe.

Un motociclista è stato fermato nei pressi di via Diaz da una squadra di pronto intervento della Polizia Municipale, incorrendo in sanzioni che ammontano a circa 6 mila euro. L’uomo circolava senza aver mai conseguito la patente di guida. Il controllo ha rivelato un quadro di irregolarità estremamente complesso. Il veicolo non disponeva né di revisione né di una copertura assicurativa valida, elementi fondamentali per la sicurezza stradale. L’irregolarità più eclatante ha riguardato l’identificazione del mezzo: la targa applicata al motociclo apparteneva in realtà a un quadriciclo. A causa di questo cumulo di infrazioni, il mezzo è stato immediatamente sequestrato dalle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senza patente e targa falsa: multa da 6mila euro al motociclista Si schianta con l'auto contro un'abitazione, guidava senza patente e senza assicurazione: maxi multa da 6mila euroDa quanto ricostruito la volante del commissariato di Assisi, durante un servizio di controllo, ha notato un veicolo che procedeva ad alta velocità... Leggi anche: Alcol oltre i limiti e senza patente: multa di 6.000 euro a un motociclista a Endine Temi più discussi: Nole, la multa è un errore ma svela un crimine: targa clonata, auto senza patente e serra di marijuana; Nole, targhe clonate, guida senza patente e coltivazione di marijuana in casa: denunciato 49enne; Motociclista senza patente e contromano in fin di vita; Investe un agente della municipale mentre guida, senza casco e senza patente, un motorino senza assicurazione: arrestato. Senza patente, assicurazione e con targa errata: carro attrezzi finisce sopra un altroUn carro attrezzi sopra un altro è stato fermato: nessuna patente, assicurazione assente, targa irregolare. Maxi multa e mezzo sequestrato. auto.everyeye.it Trasportano rifiuti illegali in Terra dei Fuochi, auto senza targa, niente patente e assicurazione: denunciatiDenunciate due persone dalla Polizia Locale di Afragola che trasportavano rifiuti in Terra dei Fuochi: a bordo di auto senza targa, senza patente e assicurazione. Segui le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it Alberto Tallman. . #accadeoggi patente sospesa ma poi subito restituita - facebook.com facebook #Gueye, patente sospetta e denuncia: fermato il giocatore dell’ #Udinese x.com