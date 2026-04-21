La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato, confermando la condanna per tentata estorsione al proprietario del bar Big Town. La decisione rende definitiva la condanna già emessa in precedenza. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nei mesi scorsi, che aveva portato all'apertura di un procedimento giudiziario. Ora, con questa sentenza, non ci sono più possibilità di appello o revisione del caso.

La condanna per il tentativo di estorsione al titolare del bar Big Town è diventata definitiva. Nei giorni scorsi, la corte di Cassazione ha respinto l’ultimo ricorso della difesa del 23enne Lorenzo Piccinini, il giovane rimasto ferito la sera del primo settembre 2023 quando, all’interno del locale di via Bologna, l’amico 43enne Davide Buzzi fu ucciso per mano del gestore Mauro Di Gaetano e del padre di quest’ultimo, Giuseppe. Il caso dell’omicidio e del tentato omicidio si è recentemente concluso con una condanna a 28 anni di reclusione per ciascun imputato. Quella della tentata estorsione è una vicenda che si colloca ‘a monte’ del delitto e che rappresenta uno degli eventi accaduti nelle ore immediatamente precedenti all’orrore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentata estorsione al Big Town. La Cassazione boccia il ricorso, la condanna diventa definitiva

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