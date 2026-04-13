Un'ex Olgettina si trova davanti ai giudici con l'accusa di aver tentato di estorcere denaro all'ex premier. La donna è stata chiamata a rispondere delle accuse in tribunale, dove si svolge l'udienza preliminare. L'imputata si è presentata al banco e ha ascoltato le accuse mosse nei suoi confronti. La vicenda riguarda una presunta richiesta di denaro rivolta all'ex politico, che ha portato all'apertura del procedimento legale.

Si siede al banco degli imputati l’ex Olgettina accusata di tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. Mercoledì renderà interrogatorio davanti ai giudici del Tribunale di Monza Giovanna Rigato, l’ex concorrente del Grande Fratello che nel 2016 avrebbe chiesto al Cavaliere una somma prima di 500mila euro, poi addirittura di 1 milione, in un incontro a Villa San Martino ad Arcore, scenario delle feste e delle cosiddette “cene eleganti“. Al processo si sono costituiti parti civili gli eredi di Silvio Berlusconi. Giovanna Rigato ritiene di avere subìto danni d’immagine e psicologici a causa del coinvolgimento nelle inchieste giudiziarie e lamentava l’interruzione dei contributi economici che le erano stati riconosciuti dal leader di Forza Italia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tentata estorsione a Berlusconi. L’ex Olgettina davanti ai giudici

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