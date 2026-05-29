? Domande chiave Quali momenti della vita senigallese sono stati salvati da questi scatti?. Chi ha collaborato per rendere possibile questo tributo al fotografo?. Come può la fotografia di Polverari aiutare le nuove generazioni?. Dove si possono ammirare queste testimonianze storiche nei prossimi giorni?.? In Breve Inaugurazione sabato 30 maggio 2026 presso la Sala Carlo Emanuele Bugatti del MUSINF.. Mostra aperta fino al 20 giugno 2026 con aperture serali il sabato.. Organizzata dall'Associazione Gli amici dell’Unità solidale con supporto di ANPI e Istituto Gramsci.. Partecipano Silvana Amati, Stefano Schiavoni e il Presidente Luciano Magi Galluzzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, mostra per Polverari: lo sguardo che ha fermato il tempo

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