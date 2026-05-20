A Torino la mostra dell' artista non vedente Pier Giorgio Mela | l' arte digitale che va oltre lo sguardo
A Torino, presso la Galleria AccorsiArte, si terrà una mostra dedicata all’opera di un artista non vedente. La mostra presenta un’arte digitale creata dall’artista, che permette di esplorare concetti e forme senza l’uso della vista. L’evento coinvolge diverse opere esposte e si inserisce in un contesto di attenzione verso le capacità artistiche di persone con disabilità visive. La rassegna sarà accessibile al pubblico per un periodo di tempo stabilito e rappresenta un’occasione per conoscere un approccio innovativo all’arte.
La Galleria AccorsiArte di Torino si prepara a ospitare un appuntamento artistico di grande rilievo sociale e culturale. Venerdì 29 maggio 2026, a partire dalle ore 18:30, negli spazi espositivi di via Fratelli Calandra 9, nel pieno centro cittadino, verrà inaugurata la mostra personale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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