A Torino la mostra dell' artista non vedente Pier Giorgio Mela | l' arte digitale che va oltre lo sguardo

Da torinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, presso la Galleria AccorsiArte, si terrà una mostra dedicata all’opera di un artista non vedente. La mostra presenta un’arte digitale creata dall’artista, che permette di esplorare concetti e forme senza l’uso della vista. L’evento coinvolge diverse opere esposte e si inserisce in un contesto di attenzione verso le capacità artistiche di persone con disabilità visive. La rassegna sarà accessibile al pubblico per un periodo di tempo stabilito e rappresenta un’occasione per conoscere un approccio innovativo all’arte.

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La Galleria AccorsiArte di Torino si prepara a ospitare un appuntamento artistico di grande rilievo sociale e culturale. Venerdì 29 maggio 2026, a partire dalle ore 18:30, negli spazi espositivi di via Fratelli Calandra 9, nel pieno centro cittadino, verrà inaugurata la mostra personale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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