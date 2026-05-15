Lo sguardo misterioso del fenicottero Diego Céspedes | Un film che mostra la bellezza nascosta

Un nuovo film arriva su una piattaforma di streaming, diretto da un regista cileno che nel 2025 ha vinto un premio riconosciuto a livello internazionale. La pellicola racconta una storia che si muove tra elementi di realtà e finzione, offrendo agli spettatori immagini di una bellezza nascosta. Il regista ha parlato di come il film catturi lo sguardo misterioso di un fenicottero, simbolo di questa narrazione. La produzione ha ottenuto un riconoscimento importante a un festival cinematografico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il film diretto dal regista cileno, vincitore del premio Un certain regard nel 2025, arriva sugli schermi grazie alla piattaforma Mubi con una storia sospesa tra realtà e finzione. La nostra intervista all'autore. Finalmente in Italia dopo il successo ottenuto al Festival di Cannes 2025 dove ha vinto il premio Un Certain Regard, Lo sguardo misterioso del fenicottero, diretto dal regista cileno Diego Céspedes. L'artista, durante l'intervista che ci ha rilasciato, ci ha raccontato come ha trovato l'equilibrio tra gli aspetti reali e quelli fantastici e come i personaggi sono stati portati in vita grazie alla collaborazione con gli interpreti.... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lo sguardo misterioso del fenicottero, Diego Céspedes: "Un film che mostra la bellezza nascosta" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LO SGUARDO MISTERIOSO DEL FENICOTTERO (2026) | Trailer italiano del film di Diego Céspedes Sullo stesso argomento "Perfect Days" di Wim Wenders stasera su Rai 3: il film premiato a Cannes sulla bellezza nascosta nella routine di un giorno qualunque a TokyoC’è una parola giapponese, komorebi, che descrive il gioco di luce e ombra che le foglie creano quando il sole le attraversa. Diego Céspedes reinventa l'AIDS come leggenda e la leggenda come atto politico. Lo sguardo misterioso del fenicottero è su MUBI dal 15 maggio. La nostra recensione ? lucisullascenamag.it/2026/05/lo-sgu… #Cannes2025 #UnCertainRegard #MUBI #Cin x.com Lo sguardo misterioso del fenicottero, Diego Céspedes: Un film che mostra la bellezza nascostaLo sguardo segreto del fenicottero, diretto da Diego Cespedes, vincitore del premio Un certain regard nel 2025, arriva sugli schermi grazie alla piattaforma Mubi con una storia sospesa tra realtà e fi ... movieplayer.it Mix 2026: presentazione del festival e proiezione gratuita del film Lo Sguardo Misterioso del FenicotteroVenerdì 15 maggio 2026 alle ore 21.40 il Palazzo del Cinema Anteo (piazza XXV Aprile 8) ospita la presentazione della quarantesima edizione del Mix Festival Internazionale di Cinema Lgbtq+ e Cultura Q ... mentelocale.it