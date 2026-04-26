Il tecnico italiano ha ottenuto la sua prima vittoria sulla panchina del Tottenham, un risultato che potrebbe influire sulla corsa alla salvezza in Premier League. Non si conoscono i dettagli della partita, ma l’esito positivo rappresenta un passo importante per la squadra in questa fase della stagione. La vittoria arriva in un momento in cui ogni punto può fare la differenza nel campionato.

Non è dato sapere se l’ultima mossa abbia avuto un peso, ma di sicuro la prima vittoria per De Zerbi da quando è seduto sulla panchina del Tottenham è oro colato nella rincorsa alla salvezza in Premier League. Pochi giorni fa il club aveva pubblicato un annuncio di lavoro su Linkedin, nel quale annunciava di essere "alla ricerca di uno psicologo dello sport di prim’ordine da inserire nel nostro team. Questo ruolo richiede un professionista credibile, discreto ed estremamente efficace nell’ambiente della Premier League, capace di instaurare un rapporto di fiducia con giocatori e allenatori, operando con il rigore professionale che ci si aspetta ai massimi livelli del calcio".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - AL TOTTENHAM. Prima vittoria per De Zerbi

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