AL TOTTENHAM Prima vittoria per De Zerbi

Da sport.quotidiano.net 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico italiano ha ottenuto la sua prima vittoria sulla panchina del Tottenham, un risultato che potrebbe influire sulla corsa alla salvezza in Premier League. Non si conoscono i dettagli della partita, ma l’esito positivo rappresenta un passo importante per la squadra in questa fase della stagione. La vittoria arriva in un momento in cui ogni punto può fare la differenza nel campionato.

Non è dato sapere se l’ultima mossa abbia avuto un peso, ma di sicuro la prima vittoria per De Zerbi da quando è seduto sulla panchina del Tottenham è oro colato nella rincorsa alla salvezza in Premier League. Pochi giorni fa il club aveva pubblicato un annuncio di lavoro su Linkedin, nel quale annunciava di essere "alla ricerca di uno psicologo dello sport di prim’ordine da inserire nel nostro team. Questo ruolo richiede un professionista credibile, discreto ed estremamente efficace nell’ambiente della Premier League, capace di instaurare un rapporto di fiducia con giocatori e allenatori, operando con il rigore professionale che ci si aspetta ai massimi livelli del calcio".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

al tottenham prima vittoria per de zerbi
© Sport.quotidiano.net - AL TOTTENHAM. Prima vittoria per De Zerbi

Sunderland 1-0 Tottenham: A Season of Despair

Video Sunderland 1-0 Tottenham: A Season of Despair

Notizie correlate

Leggi anche: De Zerbi carica il Tottenham: "Una vittoria può cambiare tutto"

Leggi anche: De Zerbi disperato per la vittoria del Tottenham sul Brighton: ‘I giocatori devono provare cosa vuol dire vincere ancora’

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Tottenham, prima vittoria per De Zerbi: Wolverhampton battuto 1-0; Wolves 0-1 Tottenham: Palhinha regala a De Zerbi la prima vittoria del 2026; Prima vittoria per De Zerbi: il Tottenham batte il Wolverhampton, Spurs in piena corsa salvezza; Il Tottenham conquista la prima vittoria del 2026! Battuto il Wolverhampton, ma la situazione in classifica è critica.

al tottenham prima vittoriaAL TOTTENHAM. Prima vittoria per De ZerbiIeri, dopo una sconfitta e un pareggio la squadra di De Zerbi ha trovato la prima vittoria da quando è arrivato sulla panchina della squadra di Londra. Lo ha fatto passando per 1-0 sul campo del ... sport.quotidiano.net

al tottenham prima vittoriaTottenham, prima vittoria del 2026: 1-0 al Wolverhampton, ma De Zerbi resta in zona retrocessioneAlle 16 del sabato di Premier League il Tottenham di Roberto De Zerbi, ritrovatosi incredibilmente a lottare per la salvezza,trova la prima vittoria del 2026, battendo 1-0 grazie a Palinha il Wolverha ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.