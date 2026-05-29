Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica | bomba a Quarto Grado

Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi nel 2007, ha deciso di non sottoporsi alla perizia psichiatrica richiesta dalla Procura di Pavia. La consulenza, prevista come parte delle indagini, non sarà effettuata dall’indagato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono state fornite motivazioni aggiuntive in merito.

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, non si sottoporrà alla consulenza psichiatrica ordinata dalla Procura di Pavia. Lo ha dichiarato il suo avvocato Liborio Cataliotti a Quarto Grado su Rete 4.“Non accettiamo, non è una perizia, ma è una consulenza ancora una volta di parte”, ha sottolineato il legale. “Ci mancherebbe solo che andasse”. Cataliotti ha aggiunto che la difesa contesta anche la tempistica dell’iniziativa e che il team si è confrontato proprio oggi sulla questione. La Procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, ha affidato al professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, l’incarico... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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