Sei chioschi sono stati installati in piazza Garibaldi a Napoli. Le strutture sono state posizionate in diverse aree della piazza e resteranno aperte durante tutto il giorno. Le attività previste includono vendita di cibo e bevande, con orari che coprono anche le ore serali. La presenza dei chioschi si protrarrà per un periodo di tempo determinato, senza indicazioni di chiusure immediate. La gestione delle attività è affidata a operatori locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Con le attività di sei chioschi piazza Garibaldi a Napoli sarà più viva. Spettacoli, cultura, inclusione sociale e tanto altro per rendere vissuta – a tutte le ore – quella che viene considerato il “biglietto da visita” della città di Napoli; è la piazza che ogni anno viene attraversata da 90 milioni di persone dirette nella vicina stazione ferroviaria. Il progetto “Bella Piazza” vuole appunto rendere ‘viva’ questa piazza, che non sia solo un luogo di passaggio ma di aggregazione. Da oggi sono attivi i primi sei chioschi. Un piano che è decollato grazie al Comune di Napoli ma anche alla Fondazione con il Sud Stefano Consiglio, alla Dedalus Cooperativa Sociale) e alle tante realtà che sono coinvolte direttamente nella gestione degli spazi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sei chioschi per rendere piazza Garibaldi a Napoli ‘bella e viva’

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