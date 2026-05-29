Napoli piazza Garibaldi cambia volto | inaugurati i 6 chioschi nell’ambito del progetto Bella Piazza

Notizia in breve

A Napoli sono stati inaugurati sei nuovi chioschi nell’area nord di piazza Garibaldi. L’apertura ufficiale si è svolta questa mattina nell’ambito del progetto “Bella Piazza”. I chioschi sono stati realizzati per migliorare i servizi e l’aspetto della zona. L’installazione fa parte di un intervento volto a riqualificare l’area e a offrire nuove strutture ai cittadini e ai visitatori. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.