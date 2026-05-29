Napoli piazza Garibaldi cambia volto | inaugurati i 6 chioschi nell’ambito del progetto Bella Piazza
A Napoli sono stati inaugurati sei nuovi chioschi nell’area nord di piazza Garibaldi. L’apertura ufficiale si è svolta questa mattina nell’ambito del progetto “Bella Piazza”. I chioschi sono stati realizzati per migliorare i servizi e l’aspetto della zona. L’installazione fa parte di un intervento volto a riqualificare l’area e a offrire nuove strutture ai cittadini e ai visitatori. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.
Si è tenuta questa mattina a Napoli l’apertura ufficiale dei chioschi che insistono nell’area nord di piazza Garibaldi. L’attività rientra nell’ambito del progetto Bella Piazza. Ad inaugurare i chioschi è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insieme al presidente di Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio e alla coordinatrice di Bella Piazza, Elena de Filippo (Dedalus Cooperativa Sociale). Il sindaco Manfredi ha visitato i chioschi, incontrando gli enti gestori e i referenti delle attività. L’apertura segna l’avvio operativo dei sei spazi finora mai attivati finora, allestiti dopo il rifacimento di piazza Garibaldi, che si affiancano ai due presidi già aperti: la Portineria Garibaldi, sede di iniziative ed eventi, e il presidio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
NAPOLI, PIAZZA GARIBALDI, ITALIA
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