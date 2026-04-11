Sempre più italiani emigrano in Spagna | non solo per le opportunità ma anche per un sistema più coerente
Negli ultimi anni, un numero crescente di italiani sceglie di trasferirsi in Spagna. La decisione sembra essere influenzata da vari aspetti legati al sistema spagnolo, che risulta più coerente rispetto a quello italiano. I motivi alla base di questa migrazione riguardano principalmente questioni economiche, politiche e sociali. La tendenza si registra senza che siano stati forniti dati specifici o analisi approfondite.
di Rocco Ciarmoli Negli ultimi anni la Spagna è diventata una delle mete più ambite per gli italiani in fuga per una combinazione di fattori economici, politici e sociali. Per decenni, gli italiani hanno emigrato seguendo una rotta consolidata: Svizzera, Germania, Francia, Regno Unito. La Spagna era una meta turistica, non professionale. Oggi quella gerarchia si è ribaltata. I dati Aire sono chiari: gli italiani residenti in Spagna sono passati da 15.000 nel 1990 a oltre 247.000 nel 2025, con un’accelerazione nell’ultimo decennio (90.000 nel 2010, 222.000 nel 2020). Un fenomeno ormai strutturale. A cambiare non è solo il numero, ma il profilo di chi parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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