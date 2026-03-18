Uova di Pasqua sempre più care anche se il cacao costa meno | la spiegazione di Altroconsumo

Le uova di Pasqua e le colombe stanno aumentando di prezzo, con un incremento che potrebbe arrivare fino al 10%, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di Altroconsumo. Nonostante il calo del costo del cacao, fattori come energia, carburanti e domanda influenzano i costi finali, creando anche il rischio di speculazioni e prezzi che non trovano sempre una giustificazione evidente.

“Uova e colombe aumenteranno anche del 10%”, spiega a Fanpage.it Alessandro Sessa di Altroconsumo. Pesano energia, carburanti e domanda, con rischio speculazioni e prezzi non sempre giustificati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Prezzo delle uova di Pasqua alle stelle nonostante il cacao costi meno, il Codacons contro gli aumentiL’acquisto delle uova di Pasqua si preannuncia più oneroso per le famiglie italiane. Prezzi del cacao in caduta libera, ma le uova di Pasqua resteranno molto salateRoma, 26 febbraio 2026 – La parabola discendente del cacao sui mercati finanziari è cominciata già lo scorso anno, ma i consumatori non se ne sono... Contenuti e approfondimenti su Uova di Pasqua sempre più care anche se... Temi più discussi: Brescia: uova di Pasqua Ail; Tumori del sangue, tornano le uova di pasqua Ail: un gesto dolce per sostenere la ricerca; Uova di Pasqua sempre più care. Il prezzo può arrivare a superare i 77 euro. Colpa del cacao? Non solo; Pasqua 2026, su uova di cioccolato e colomba aumenti fino al 10% rispetto all’anno scorso. Uova di Pasqua sempre più care. «Il prezzo può arrivare a superare i 77 euro». Colpa del cacao? Non soloAnche quest'anno acquistare un uovo di cioccolato risulterà più costoso, anche se gli aumenti dei listini risultano più contenuti rispetto a quelli ... leggo.it L’uovo di Pasqua da 1.300 euro: quando il cioccolato diventa lussoPer la Pasqua 2026 c’è chi punta sull’eccellenza assoluta: un uovo di cioccolato da 1.300 euro, realizzato a mano e pensato come un vero oggetto di lusso. A firmarlo è la storica Marchesi 1824 di Mila ... giornalelavoce.it Biscotti uova di Pasqua, ripieni con crema diplomatica, semplici e buonissimi! Per la ricetta cliccare https://blog.giallozafferano.it/curmifood/biscotti-uova-di-pasqua-alla-crema/ - facebook.com facebook