Se continua la guerra nel Golfo e con la crisi energetica l’inflazione Ue andrà oltre il 6% e il Pil calerà L’allarme del governatore di Bankitalia Panetta

Da ilfattoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governatore di Bankitalia ha avvertito che, se prosegue la guerra nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'Unione Europea potrebbe superare il 6%, con conseguente calo del Pil. Ha sottolineato che l'economia italiana, che aveva mostrato una buona resistenza dal 2019, ha perso slancio e le prospettive si sono indebolite a causa del conflitto e delle tensioni energetiche.

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Lo slancio che l’economia italiana ha mostrato dal 2019, con una “significativa capacità di tenuta”, “si è attenuato ” e la guerra “nel Golfo Persico ha indebolito le prospettive già fragili “. Per questo, negli “ scenari più sfavorevoli”, un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche “potrebbero sottrarre complessivamente un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-27 ” con una inflazione che “potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% se non contrastata”. È l’allarme lanciato dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali sul 2025. Panetta ha richiamato anche le recenti analisi di scenario contenute nelle “ staff projections ” della Bce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Se continua la guerra nel Golfo e con la crisi energetica, l’inflazione Ue andrà oltre il 6% e il Pil calerà”. L’allarme del governatore di Bankitalia Panetta
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